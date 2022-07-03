Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Украины

Он обвинил в их гибели лидеров оппозиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о гибели 20 граждан страны, воевавших на стороне Украины. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

По словам главы республики, на Украине был батальон, состоявших из белорусских беглых. Он сообщил, что несколько дней назад они попали под обстрел российской артиллерии, после чего вместе с украинскими военными обратились в бегство. Лукашенко обвинил в гибели людей лидеров оппозиции, покинувших Белоруссию.

Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО.

Видео: Telegram / Информационное агентство БелТА