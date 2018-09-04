Лукашенко: Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО

По его словам, необходимо "держать порох сухим по всем направлениям".

Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам главы государства, самолеты альянса у границ Союзного государства летают и тренируются для того, чтобы "завтра ядерную бомбу положить и сбросить туда, куда надо". Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия пока не отвечали "зеркально" на действия НАТО.

Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировки самолетов НАТО у границ Белоруссии.

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