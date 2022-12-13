По его словам, в Белоруссии есть самолеты, которые способны нести ядерные боеголовки и ядерный боезаряд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вся инфраструктура под тактическое ядерное оружие создана. Об этом он рассказал в послании к народу и парламенту.

Глава республики отметил, что в Белоруссии есть самолеты, которые способны нести ядерные боеголовки и ядерный боезаряд. Он подчеркнул, что белорусская РСЗО "Полонез" по многим характеристикам превосходит американскую HIMARS.

Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил вместе с Россией и Китаем научить Запад защите прав человека.

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