В Белоруссии напомнили о сводках погибших, которые транслируют американские СМИ.

Белоруссии, России и Китаю пора начинать писать собственную концепцию защиты прав простых американцев и европейцев. Соответствующее заявление в рамках ежегодного послания к нации и членам местного парламента сделал глава государства Александр Лукашенко. Политик отметил, что власти США приняли от октября 2022года свою Стратегию национальной безопасности. В ней говорится о том, что ради достижения стратегических целей страна направит усилия по инвестициям и введению инструментов мощи влияния. В том числе речь идет о Вооруженных силах.

В целях "защиты прав человека от Беларуси до Синьцзяна". Серьезно? Они собираются заниматься защитой прав человека от Беларуси до Синьцзяна - аж до Китая, в то время как репортажи с улиц Лос-Анджелеса, Детройта, Техаса все больше напоминают сводки с фронта. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент Белоруссии предложить посмотреть иностранные телеканалы, которые показывают местным зрителям как гибнут тысячи людей гибнут от никем не контролируемого оружия и разгула бандитизма, а иногда даже от рук сотрудников правоохранительных структур.

Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ