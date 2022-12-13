Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию

Глава Белоруссии рассказал, почему российские военные находятся на местных полигонах.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что нахождение российских военнослужащих на территории республики не подразумевает захвата страны, так как он сам управляет этой иностранной силой. Такое заявление политический лидер сделал в рамках ежегодного послания к нации и членам местного парламента в Минске. Он напомнил, что на полигонах Белоруссии с осени 2022 года на ротационной основе размещаются ВС РФ. Там специалисты занимаются боевой подготовкой и тренируются в совместных действиях по защите оборонного пространства.

И не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами,.. под нашим командованием. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики подчеркнул, что лично "привез" российских военных в свою страну для того, чтобы обучить, подготовить, оснастить и научить их работать вместе с белорусскими военными. Такое решение было принято правительством потому, что Белоруссия стоит на прикрытии западного фланга Союзного государства.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости