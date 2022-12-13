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Лукашенко: взаимодействие России, Китая, Ирана представляет реальную угрозу концепции одногополярного мира

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Глава Белоруссии рассказал о важности работы в сфере национальной безопасности.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности. Соответствующее поручение глава республики дал в рамках своего выступления с ежегодным посланием к нации и членам местного парламента. Политик уточнил, что работа должна вестись по аналогии с проектом Конституции. Политик добавил, что взаимодействие между Россией, Китаем и Ираном представляет реальную угрозу концепции одногополярного мира.

Надо начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности, так как делали это с проектом конституции. В настоящий момент это очень остро звучит. К людям нужно пойти и объясниться.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко считает, что суверенные Россия и Белоруссия с сильной экономикой Западу не нужны.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, иран, китай, национальная безопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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