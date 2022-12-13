Лукашенко считает, что суверенные Россия и Белоруссия с сильной экономикой Западу не нужны

Глава Белоруссии рассказал о важности сохранить экономический суверенитет.

Страны коллективного Запада не заинтересованы в суверенных и экономически независимых странах, таких какими являются Россия и Белоруссия. Соответствующее заявление в рамках своего выступления в Минске с ежегодным посланием к нации и членам местного парламента сделал глава республики Александр Лукашенко. Политик напомнил коллегам о том, что в текущем году отечественные предприятия выйдут на пиковые объемы изготовления. При этом рост показателей составит около пятии-семи процентов. В прошлом году компании Белоруссии выпустили импортозамещающей продукции на сумму более 27 миллиардов долларов.

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