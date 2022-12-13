Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал западные страны признать свой проигрыш в попытке устроить блицкриг на территории республики 2020 году. Политик предложил этим недружественным государствам начать налаживать отношения с Минском. Соответствующее заявление лидер республики сделал в рамках своего ежегодного послания к местному парламенту и нации.
Мы выстояли в 2020 году. Это очевидно даже тем, кто управлял тем варварским блицкригом. Правда пора бы им уже публично признать свое поражение. И давайте уже начнем как-то строить наши отношения, которые возможно сегодня построить.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
ЛЛукашенко заявил, что в политическом поле Белоруссии не будет иноагентов и партии власти.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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