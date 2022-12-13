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Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии

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Глава Белоруссии отметил, что Запад проиграл в 2020 году.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал западные страны признать свой проигрыш в попытке устроить блицкриг на территории республики 2020 году. Политик предложил этим недружественным государствам начать налаживать отношения с Минском. Соответствующее заявление лидер республики сделал в рамках своего ежегодного послания к местному парламенту и нации.

Мы выстояли в 2020 году. Это очевидно даже тем, кто управлял тем варварским блицкригом. Правда пора бы им уже публично признать свое поражение. И давайте уже начнем как-то строить наши отношения, которые возможно сегодня построить.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

ЛЛукашенко заявил, что в политическом поле Белоруссии не будет иноагентов и партии власти.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, блицкриг, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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