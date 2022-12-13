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Лукашенко заявил, что в политическом поле Белоруссии не будет иноагентов и партии власти

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Глава Белоруссии рассказал об избирательной кампании.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что проплаченные коллективным Западом иностранные агенты, как и партия власти, не будут присутствовать в политическом поле республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего ежегодного послания к нации и членам местного парламента. Политик уточнил, что в стране никогда не было и не предвидится легкой избирательной кампании. Он призвал к народному единству, так как это условие является первым и единственным для сохранения независимости и суверенитета.

Проплаченных иностранных агентов в политическом поле и партии власти не будет.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, иноагенты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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