Глава Белоруссии настаивает на мирных переговорах с Москвой и Киевом.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война со своими ядерными пожарами. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего ежегодного обращения к членам местного парламента и нации с посланием. Политик добавил, что избежать глобальной эскалации регионального конфликта возможно только путем переговоров.

Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. <...> На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой".

Фото и видео: YouTube / СМОТРИ