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Лукашенко: на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами

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Глава Белоруссии настаивает на мирных переговорах с Москвой и Киевом.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война со своими ядерными пожарами. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего ежегодного обращения к членам местного парламента и нации с посланием. Политик добавил, что избежать глобальной эскалации регионального конфликта возможно только путем переговоров.

Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. <...> На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой".

Фото и видео: YouTube / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, третья мировая война, ядерная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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