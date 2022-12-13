Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"

Глава Белоруссии рассказал о том, что имеет достаточно полномочий для защиты страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что не планирует умирать в должности главы государства и никогда не будет "хромой уткой" для своего народа и страны. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления с ежегодным посланием к членам местного парламента и нации. Он напомнил, что вложил в сохранение независимости республики и ее ценностей всю свою жизнь.

До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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