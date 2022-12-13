Лукашенко: Запад использовал выигранное на переговорах время для милитаризации Украины

Глава Белоруссии рассказал о минских соглашениях.

Страны коллективного Запада использовали выигранное после минских переговоров время для милитаризации Украины. Об этом белорусский президент напомнил нации и местному парламенту в рамках своего выступления с ежегодным посланием в Минске.

Это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман, и выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена включить в состав страны Крым.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ