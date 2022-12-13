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Лукашенко: Запад использовал выигранное на переговорах время для милитаризации Украины

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Глава Белоруссии рассказал о минских соглашениях.

Страны коллективного Запада использовали выигранное после минских переговоров время для милитаризации Украины. Об этом белорусский президент напомнил нации и местному парламенту в рамках своего выступления с ежегодным посланием в Минске.

Это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман, и выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена включить в состав страны Крым.

 

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, милитаризация, минские соглашения, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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