В Белоруссии напомнили об итогах госпереворота на Украине.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что из-за политики стран коллективного Запада на Украине российской стороне вынужденно пришлось пойти на чрезвычайные меры по включению территории Крыма в свой состав. Соответствующее мнение в рамках выступления с ежегодным посланием к местному парламенту и нации огласил глава государства в Минске. Политик пояснил, что в то время внешнеполитическим трендом для киевского режима после государственного переворота на Украине стало стремление пополнить собой ряды НАТО, а также разрешение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины.

Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами.

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