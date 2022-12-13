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Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена включить в состав страны Крым

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В Белоруссии напомнили об итогах госпереворота на Украине.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что из-за политики стран коллективного Запада на Украине российской стороне вынужденно пришлось пойти на чрезвычайные меры по включению территории Крыма в свой состав. Соответствующее мнение в рамках выступления с ежегодным посланием к местному парламенту и нации огласил глава государства в Минске. Политик пояснил, что в то время внешнеполитическим трендом для киевского режима после государственного переворота на Украине стало стремление пополнить собой ряды НАТО, а также разрешение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины.

Делалось это аккуратно - под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему, "героически" тогда украинцы не защищали свой родной край.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами.

Фото и видео: YouTube/ СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, госпереворот, крым, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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