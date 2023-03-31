Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами

В Белоруссии оценили вопрос преемственности власти.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал страну прекратить тему о его преемниках, заявив о том, что его дети президентами республики не будут. Соответствующее заявление глава государства сделал в торжественной обстановке на выступлении с ежегодной речью, в которой он дал послания к нации и местному парламенту. Лидер заверил соотечественников в том, что пока он жив, то будет продолжать вместе с соратниками заниматься защитой "своих завоеваний и не отдаст их".

Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности: мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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