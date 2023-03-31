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Лукашенко заявил, что бойня на Украине не завершится, пока США не дадут отмашку

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В Белоруссии оценили влияние США на украинский кризис.

Бойня на Украине не завершится, пока американские кураторы не дадут на это отмашку. Соответствующее заявление в рамках торжественного выступления с ежегодным посланием к нации и местному парламенту сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал региональный кризис наиболее показательным и драматичным примером работы Вашингтона в его попытках подчинить под свое влияние остальноцй мир.

Самый показательный, драматичный пример  - возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, всу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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