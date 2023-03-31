В Белоруссии оценили влияние США на украинский кризис.

Бойня на Украине не завершится, пока американские кураторы не дадут на это отмашку. Соответствующее заявление в рамках торжественного выступления с ежегодным посланием к нации и местному парламенту сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал региональный кризис наиболее показательным и драматичным примером работы Вашингтона в его попытках подчинить под свое влияние остальноцй мир.

Самый показательный, драматичный пример - возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко.

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