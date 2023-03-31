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Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко

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В Белоруссии призывают Киев отказаться от противостояния с Москвой.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины в регионе перечеркнет возможность мирных переговоров с российской стороной, а также приведет к необратимой эскалации кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего торжественного выступления с ежегодным посланием к местному парламенту и нации в Минске.

Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс...

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, всу, контрнаступление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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