Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко

В Белоруссии призывают Киев отказаться от противостояния с Москвой.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины в регионе перечеркнет возможность мирных переговоров с российской стороной, а также приведет к необратимой эскалации кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего торжественного выступления с ежегодным посланием к местному парламенту и нации в Минске.

Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине.

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