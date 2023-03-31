Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине

Глава Белоруссии призвал Россию подключить всю мощь ВПК для недопущения эскалации конфликта.

Белорусский президент Александр Лукашенко, обращаясь с официальным посланием к народу и местному парламенту в 2023 году, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить между сторонами конфликта перемирие. Соответствующее заявление лидер республики сделал в Минске. По мнению политика, страны коллективного Запада предпринимают попытки использовать путь мирного урегулирования вопроса в собственных целях. По мнению Лукашенко, Москве следует использовать всю имеющуюся мощь военно-промышленного комплекса и армии, чтобы предотвратить эскалации кризиса в регионе боевых действий.

Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия, <...> перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко прокомментировал инициативу Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

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