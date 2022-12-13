Лукашенко прокомментировал инициативу Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Глава Белоруссии уверен, что ЛОндон не пойдет на такой шаг для поддержки ВСУ.

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил мнение о том, что ответ Москвы на возможное применение киевским режимом британских боеприпасов с обедненным ураном для удара по российским позициям "будет страшным". Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, находясь на памятных мероприятиях в часть погибших в трагедии Хатыни во времени Второй мировой войны. Сегодня страна вспоминает жертв 80-ой годовщины ликвидации фашистскими и нацистскими карателями белорусской деревни и ее жителей. Лукашенко пояснил, что власти Соединенного Королевства не будут поставлять Вооруженным силам Украины боевые припасы с обедненным ураном.

Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите - ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко напомнил, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха.

Фото и видео: телеканал "Звезда", Telegram / На видео видно