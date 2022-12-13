Лукашенко напомнил, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха

Глава Белоруссии почтил память погибших героев в Хатыни.

Белорусский президент Александр Лукашенко напомнил о том, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха во время проведения Второй мировой войны. Во время выступления на памятном мероприятии по случаю годовщины трагедии в Хатыни, политик заметил, что говорит о государствах Западной Европы, которые пополнили собой армию фашистов и нацистов гитлеровской Германии. По мнению политика, этот подоход оплатил "мировой капитал". Глава республики обратил внимание на то, что в современных условиях Запад вводит против Минска ограничения и запреты, развязывая этими действиями экономическую и информационную войну.

До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, с восточными славянами.... Большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко добавил, что в Белоруссии не забыли, что имеют дело с наследниками карателей, за чей счет в 1941 году белорусская земля превратилась "в один большой лагерь смерти". Политик напомнил о том, что в годы ВТорой мировой войны захватчики давили танками людей, расстреливали их из тяжелого вооружения, топили и сжигали, а также закапывали детей живьем, экономя на этом военном преступлении для себя пули. В связи с этими бесчинствами 22 марта Белоруссия оплакивает жителей почти 11 тысяч деревень и поселков, которые были частично или полностью сожжены в период немецкой оккупации, а также всех невинных жертв нацизма и не вернувшихся с войны солдат.

Лукашенко заявил об обнаружении силовиками взрывчатки, предназначавшейся для терактов.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого