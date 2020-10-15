Он уверен, что власти с этим обязательно справятся.

Александр Лукашенко заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне. По его мнению, без заграничного вмешательства в стране не могли бы начаться массовые протесты. Об этом он рассказал на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Лукашенко отметил, что Белоруссия — это тихая, спокойная и мирная страна.

В Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Александр Лукашенко

Он уверен, что власти с этим обязательно справятся. По его словам, республика и ранее иногда испытала трудности, но тогда "заграничное вмешательство было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично".

Ранее в Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко.

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