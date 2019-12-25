В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

Профсоюз распространил листовки о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко. Об этом сообщает "Наша Нива".

Отмечается, что после приземления Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA в аэропорту Фульсбюттель, профсоюз работников начал распространять листовки. В них было сказано, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

Также в листовке говорилось об "отставке Лукашенко" и о проведении "настоящих демократических выборов".

Ранее мы сообщали о том, что Тихановская заявила, что через 13 дней может начаться национальная забастовка.

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