По её словам, у власти на выполнение требований есть 13 дней.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что через 13 дней может начаться национальная забастовка, если власти республики не выполнят ряд требований. Она назвала это "народным ультиматумом", сообщает пресс-служба политика.

По словам Тихановской, также оппозиция угрожает властям блокировкой городской инфраструктуры.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. Светлана Тихановская, белорусский политик

По её словам, в случае невыполнения требований, национальная забастовка начнётся на следующий день, а также блокировка автомобильных дорог и остановка продаж в государственных магазинах.

Тихановская отметила, что у власти на выполнение требований есть 13 дней, всё это время белорусы будут продолжать мирный протест.

Ранее белорусские силовики допустили применение боевого оружия против протестующих.

Фото: телеграм-канал "Пул первой"