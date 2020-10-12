Действия протестующих в Минске не похожи на гражданскую акцию.

Белорусские силовики допустили применение боевого оружия против протестующих. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич. Его видеообращение опубликовано в официальном телеграм-канале белорусского МВД.

По его словам, протесты, проходящие в основном в Минске, стали организованными и крайне радикальными. Казакевич отметил, что правоохранители во время протестных акций не уйдут с улиц и при необходимости будут применять боевое оружие или специальные средства.

Замминистра МВД отметил, что численность и территория протеста сократилась, однако он радикализировался. Участники, по его словам, применяют ножи, камни, бутылки.

А уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Геннадий Казакевич, замминистра МВД Белоруссии

Он заявил, что действия протестующих в Минске не похожи на гражданскую акцию. Замминистра считает, что страну хотят вернуть в хаос девяностых и поставить на путь стран, где случились "цветные революции".

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Видео: TUT.BY новости

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