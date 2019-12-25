Тихановская обозначила позицию на возможных переговорах с Путиным

Она бы назвала ему одно условие.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила позицию на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Заявление она сделала в интервью tut.by.

Тихановская подчеркнула, что хотела бы пообщаться с Путиным, однако сразу очертила рамки беседы.

Это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Светлана Тихановская, белорусский политик

По её словам, она бы назвала Путину условие, по которому Россия не вмешивается в дела Белоруссии, чтобы республика сама могла принимать решение о своём будущем. При этом Тихановская отметила, что Белоруссия никуда не денется от России и новый "умный президент" сам решит — в каких направления укреплять связи с РФ, а где Белоруссия сможет справиться сама.

Ранее Лукашенко признался, что помог вывезти Тихановскую из страны.

Фото: телеграм-канал "Пул первой"