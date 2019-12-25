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Лукашенко признался, что помог вывезти Тихановскую из страны
Сегодня, 16:21
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matveyvn

Лукашенко признался, что помог вывезти Тихановскую из страны

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Он много говорил о протестах в Белоруссии.

Александр Лукашенко признался, что помог вывезти бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из страны. Заявление он сделал на совещании по актуальным вопросам.

Домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии её спас.

Александр Лукашенко

Он много говорил о протестах в Белоруссии. По его словам, Тихановская могла стать одной из "сакральных жертв". Лукашенко считает, что эта технология должна была перевести протест в радикальное русло. Он считает, что некие "радикалы" провоцируют молодых белоруссов на противостояние с силовиками, чтобы было больше жертв.

Ранее Лукашенко призвал не сравнивать протесты в Белоруссии и Киргизии.

Фото: pixabay.com

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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