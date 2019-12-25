Говоря о президенте Киргизии, он отметил, что тот "не имеет практически никаких полномочий".

Александр Лукашенко призвал не сравнивать протесты в Белоруссии и Киргизии. По его словам, белорусский переворот оказался неудачным, а киргизский — наоборот. Однако сравнения Лукашенко считает непрофессиональными.

Обоснованными он назвал только сравнения двух стран. Лукашенко считает, что в Белоруссии протест не смог победить из-за того, что в стране выстроена сильная вертикаль власти, которая сильно критикуется.

Говоря о президенте Киргизии, он отметил, что тот "не имеет практически никаких полномочий". Лукашенко заявил, что подобная ситуация была в Белоруссии в 90-е. По его словам, сторонники протеста хотят вернуться к той Конституции 94-го года.

Ранее Лукашенко отметил бесценность опыта Минска по борьбе с COVID-19 для мира.

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