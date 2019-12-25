В Минске оценили количество зараженных коронавирусом в республике.

Александр Лукашенко отметил бесценность опыта Минска по борьбе с COVID-19 для мира. Об этом политик рассказал во время совещания с чиновниками, представляющими систему здравоохранения республики. Лукашенко отметил, что Минск смог противостоять эпидемиологическому подъему числа новых зараженных COVID-19 в условиях распространения сезонных респираторных инфекций.

Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что белоруссия не вводила карантин из-за пандемии коронавируса, а также комендантский час. В стране не были введены ограничения на передвижение населения. Государственные границы республика не закрывала.

Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии.

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