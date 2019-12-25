Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его другом Белоруссии

В Минске рассказали о том, какой они видят политику Владимира Путина.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из местного агентства БЕЛТА. По словам СМИ, белорусский политик заявил, что высоко ценит российского коллегу. Он считает, что Путин является последовательным сторонником расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства. Лукашенко заметил, что эти стремления соответствуют намерениям двух братских народов построить достойное будущее.

Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться Александр Лукашенко, белорусский политик

В Минске считают, что проводимая Путинsм внешняя и внутренняя политика направлена на эффективное социально-экономическое развитие страны, росту авторитета и влияния, а также "несомненно пользуется поддержкой граждан".

Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко.

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