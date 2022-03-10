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Лукашенко заявил, что у границы Белоруссии обнаружена группа наемников

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По его словам, они движутся в направлении Чернобыля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у государственной границы обнаружена группа наемников. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны страны.

Белорусский лидер отметил, что эту информацию ему сообщила национальная развездка. По его словам, группа наемников двигается параллельно границе между Белоруссией и Украиной, однако пока не пересекают ее. Лукашенко уточнил, что они двигаются в направлении Чернобыля.

Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников.

Александр Лукашено, президент Белоруссии

Лукашенко поручил руководству Минобороны страны следить за происходящим на границе двух стран и не допустить, чтобы наемники пересекли ее.

Ранее генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, государственная граница, наемники
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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