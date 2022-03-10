Лукашенко заявил, что у границы Белоруссии обнаружена группа наемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у государственной границы обнаружена группа наемников. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны страны.
Белорусский лидер отметил, что эту информацию ему сообщила национальная развездка. По его словам, группа наемников двигается параллельно границе между Белоруссией и Украиной, однако пока не пересекают ее. Лукашенко уточнил, что они двигаются в направлении Чернобыля.
Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников.
Александр Лукашено, президент Белоруссии
Лукашенко поручил руководству Минобороны страны следить за происходящим на границе двух стран и не допустить, чтобы наемники пересекли ее.
Ранее генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной.
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