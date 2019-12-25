Генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Йенс Столтенберг рассказал, что следует избежать "болезненного решения" для военного альянса.

Генеральный секретарь НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал во время проводимой онлайн-конференции, организованной Канадой. По мнению иностранца, введение зоны означало бы начало новой полномасштабной войны в европейском регионе при участии Североатлантического блока. Поэтому Брюссель на рассматривает призыв Киева по данному вопросу.

Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине - это массированно атаковать российские системы ПВО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО намерены избежать прямого столкновения с российской противовоздушной системой, как и с Военно-воздушными силами РФ и прочей боевой авиацией. Столтенберг призвал страны отказаться от дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины. Генсек альянса полагает, что введение бесполетной зоны от НАТО стало бы "болезненным решением". Он призвал как можно быстрее завершить конфликт и предотвратить его распространение по другим участкам региона.

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Фото и видео: YouTube / NATO News