"Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку", - заявил президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. Об этом он сказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Запись беседы опубликована на YouTube-канале "Соловьев Live".

В беседе с журналистом глава государства ответил на вопрос интервьюера: "То есть Бог сегодня – белорус?". Лукашенко ответил утвердительно.

Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок заявил о необходимости нанести по Украине ракетный удар и поставить статую президента России Владимира Путина "на месте выжженной пустыни".

Видео: Youtube / Соловьев Live