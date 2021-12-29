Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. Об этом он сказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Запись беседы опубликована на YouTube-канале "Соловьев Live".
В беседе с журналистом глава государства ответил на вопрос интервьюера: "То есть Бог сегодня – белорус?". Лукашенко ответил утвердительно.
Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок заявил о необходимости нанести по Украине ракетный удар и поставить статую президента России Владимира Путина "на месте выжженной пустыни".
Видео: Youtube / Соловьев Live
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