Политик позитивно оценил опыт КНР в выборе президента на Всенародном собрании.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наелся президентства и не держится за кресло лидера республики. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на совещании с правительством, посвященному партийному строительству и развитию гражданского общества. Он объяснил, что не считает главной для себя задачей сохранить власть, так как его не интересует этот аспект. Лукашенко пошутил, что эта проблема должна волновать "вас больше".

Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также белорусский президент рассказал о том, что ему импонирует опыт Китая, в котором руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Политик выразил сожаление о том, что в обновленной Конституции разработчики не рискнули предложить населению республики избирать президента на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии нападать на Украину.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого