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Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии нападать на Украину

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Глава Республики отметил, что он не хочет, чтобы граждане его страны воевали.

Белоруссия не планирует вторжения на территорию Украины. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района стран.

Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь

По словам Лукашенко, белорусам надо "утихомириться" и не рассматривать подобный исход. Также он добавил, что РФ противостоит не Киеву, а блоку НАТО с правительством США во главе.

Ранее Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, политика, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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