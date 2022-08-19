Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии нападать на Украину

Глава Республики отметил, что он не хочет, чтобы граждане его страны воевали.

Белоруссия не планирует вторжения на территорию Украины. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района стран.

Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Александр Лукашенко, президент республики Беларусь

По словам Лукашенко, белорусам надо "утихомириться" и не рассматривать подобный исход. Также он добавил, что РФ противостоит не Киеву, а блоку НАТО с правительством США во главе.

Ранее Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства.

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