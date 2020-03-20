Также он обозначил главный вопрос мировой экономики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировые страны "одной ногой" уже в финансовом кризисе. А теперь, уверен глава государства, пытают вернуть конечность обратно.

Лукашенко отметил, что волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие. Также он обозначил главный вопрос мировой экономики:

Удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем? - вопрошал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что финансово-экономическую ситуацию в мире не предсказать. И, возможно, страны смогут вернуться на прежний уровень развития. А может и нет.

Ранее Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус, Жириновского и водку.

Видео: YouTube / CTVBY