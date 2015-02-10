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Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

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По его словам, есть определенные бюрократические торможения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным моменты, тормозящие сотрудничество. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава республики отметил, что многие проблемы, которые складываются в экономиках Белоруссии и России, преодолимы. При этом, по словам Лукашенко, есть определенные бюрократические торможения.

В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, президент белоруссии, президент россии, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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