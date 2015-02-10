Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным моменты, тормозящие сотрудничество. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Глава республики отметил, что многие проблемы, которые складываются в экономиках Белоруссии и России, преодолимы. При этом, по словам Лукашенко, есть определенные бюрократические торможения.
В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что украинцы убили российских пленных ради эскалации
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все