Лукашенко: украинцы убили российских пленных ради эскалации

Глава Белоруссии объяснил действия ВСУ указкой американцев.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расстрел российских военнопленных украинскими солдатами был осуществлен киевский режимом ради эскалации конфликта. Глава государства предположил, что не исключает того, что данное преступление могло быть сделано по американской указке. Ранее в министерстве по обороне отметили, что ВСУ намеренно лишили жизни 10 попавших в плен граждан РФ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали!... Они делают всё для эскалации, и это настораживает – казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что самостоятельные и умные люди "так не поступают".

Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого