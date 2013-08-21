По его словам, граждане европейских стран сметут своих лидеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине. Об этом он рассказал журналистам. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, если руководители европейских стран не смогут остановить эскалацию конфликта на Украине, то их сметут своих же граждане.

Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они сметут и Шольца, и Макрона – вот увидите, так и произойдет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что ОДКБ "не рухнет" и не уйдет с арены.

Видео: Telegram / Пул Первого