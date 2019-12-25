Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белоруссами

Президент не стал "пользоваться возможностью" ответить народу при помощи американского телеканала.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед своим народом. Такое заявление политик сделал в эфире американского телеканала CNN. Он ответил на вопрос корреспондента о том, воспользуется ли он этим интервью для того, чтобы извиниться перед нацией за причастность к нарушению прав человека.

Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что после 9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые протестные акции. Они были вызваны шестой победой Александра Лукашенко на президентских выборах. КГБ республики 11 февраля заявил, что проявления протестов практически завершены.

Лукашенко назвал выдумкой Запада вхождение Белоруссии в состав России.

Фото: Telegram / Пул Первого

