Глава республики дал интервью телеканалу CNN.

Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада вхождение Белоруссии в состав России. Такое заявление политик сделал в эфире американского телеканала CNN. По словам главы республики, страна ни при каком случае не лишится своего суверенитета. Спикер заметил, что этот вопрос вообще не стоит на повестке дня.

Что касается того, что Белоруссия войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом Лукашенко напомнил иностранным журналистам о том, что Минск уже давно является форпостом Союзного государства, так как на западном направлении сформирована фактически единая армия. При этом в случае вооруженного конфликта страну готовы поддержать Вооруженные силы РФ. Политик заметил, что не хочет никого напугать, но просто напоминает о том, о чем "мы постоянно говорим".

Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая новую конституцию Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого