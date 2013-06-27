Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая новую конституцию Белоруссии

Он также отметил, что необходимо ответить на два вопроса перед тем, как делать изменения в конституции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая новую конституцию страны. Об этом он заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии.

Когда вы дотрагиваетесь до проекта конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также глава государства отметил, что перед тем, как вносить изменения в конституцию, необходимо ответить на два вопрос: зачем и для кого это делается. По словам Лукашенко, ее необходимо усовершенствовать.

Ранее Лукашенко отметил, что большинство населения Белоруссии выступает за смертную казнь.

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