Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить введение единой валюты с Россией

По словам белорусского лидера, этот процесс выглядит непростым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить введение единой валюты с Москвой. Об этом он сообщил на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

По словам белорусского лидера, этот процесс выглядит непростым. Он подчеркнул, что хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств.

Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что, но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие.

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