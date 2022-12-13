Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить введение единой валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить введение единой валюты с Москвой. Об этом он сообщил на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.
По словам белорусского лидера, этот процесс выглядит непростым. Он подчеркнул, что хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств.
Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что, но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие.
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