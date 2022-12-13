Он предложил странам, которые хотят обладать этим оружием, вступить в Союзное государство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1".

Лукашенко отметил, что все желающие иметь ядерное оружие могут вступить в Союзное государство. От подчеркнул, что это его личное мнение, а не мнение россиян.

Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении в Белоруссии ядерного оружия.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН