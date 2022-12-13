Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1".
Лукашенко отметил, что все желающие иметь ядерное оружие могут вступить в Союзное государство. От подчеркнул, что это его личное мнение, а не мнение россиян.
Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении в Белоруссии ядерного оружия.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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