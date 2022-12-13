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Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении в Белоруссии ядерного оружия

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Глава Белоруссии рассказал о плохой акустике в зале.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил российскому журналисту Павлу Зарубину о том, что поблагодарил главу РФ Владимира Путина за размещение ядерного оружия на территории республики. Этот момент произошел на мероприятии после слов казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который ранее объявил о том, что взаимная интеграция Москвы и Минска настолько сильна, что ядерное оружие у стран "одно на двоих". После этих слов Александр Лукашенко и Владимир Путин пожали руки. Иностранный политик пояснил, что из-за плохой акустики президент не расслышал, о чем именно шла речь.

А Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо"..

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

"Мы готовы, пусть приходят!". Лукашенко ответил на заявления экс-министра обороны Польши.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: александр лукашенко, белоруссия, союзное государство, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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