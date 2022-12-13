"Мы готовы, пусть приходят!" Лукашенко ответил на заявления экс-министра обороны Польши

Глава Белоруссии оценил сведения о готовящейся в стране "революции".

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал российским журналистам в Кремле польские заявления о готовящемся восстании на территории республики. По мнению политика из Минска, спецслужбы и власти отслеживают тех ребят, о которых говорил иностранный генерал. Он подчеркнул, что хотя Варшава говорит о целях роликах и батальонах, но на самом деле власти знают, "где находятся" эти граждане, а также могут назвать их поименно. Александр Лукашенко заметил, что страна готова к подобным рода провокациям.

К сожалению, они мои заявления не слышат. А вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, революции… Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого