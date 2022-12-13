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В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии

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По словам экс-замминистра национальной обороны Польши, речь идет о войсковой операции.

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак подтвердил данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

Скршипчак отметил, что восстание в Белоруссии точно произойдет. Генерал уточнил, что речь идет о войсковой операции. Он также добавил, что "восстание" могут подхватить белорусы, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится.

Вальдемар Скшипчак, экс-заместитель министра национальной обороны Польши

Ранее Лукашенко заявил, что перенес болезнь, вызванную аденовирусом.

Видео: Telegram / Хайлайт Новости

Теги: белоруссия, запад, переворот, польша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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