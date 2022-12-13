Лукашенко заявил, что перенес болезнь, вызванную аденовирусом

Президент Белоруссии рассказал о том, как проходило его лечение.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что переболел аденовирусом. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на заседании с главами регионов страны. По словам политика, подобное заболевание лечится три дня, но лидер республики не мог уделить должное внимание состоянию здоровья из-за напряженного рабочего графика и поездок. В частности, президенту надо было отправляться на празднование Парада Победы в Москву на 9 мая, а затем - на субботники в Гродно и Гомель.

Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого