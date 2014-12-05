Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет

Этот вопрос обсуждался с президентом Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поможет Минску в производстве ракет образца "Искандер". Об этом он рассказал на совещании по вопросам гособоронзаказа. Его слова приводит "БелТА".

Глава республики отметил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке он поставил перед белорусским правительством задачу обсудить разработку ракетных образцов вооружения. В обсуждении также принимали участие люди, которые занимаются ракетным производством для Москвы.

При мне Президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, которые делали "Искандер". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому научила Белоруссию.

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