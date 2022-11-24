Лукашенко заявил, что ОДКБ "не рухнет" и не уйдет с арены

В Белоруссии оценили военно-политическое будущее ОДКБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) "не рухнет" и не уйдет с международной военно-политической арены. Соответствующей информацией глава республики поделился с коллегами на заседании саммита стран-участниц. При этом лидер страны добавил, что бытует мнение о том, что судьба ОДКб зависит от исхода специальной военной операции РФ на Украине. Подобные рассуждения в последнее время Минск видит в СМИ и социальных сетях.

Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко подчеркнул, что "не должно даже быть таких разговоров", а ОДКБ нуждается в единстве мнений и позиций. В Белоруссии уверены в том, что страны смогли прийти к единому мнению о том, что если Россия "рухнет", то место стран-участниц также будет находиться "под этими обломками".

Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА