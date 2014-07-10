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Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

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Глава РФ встретится с Николом Пашиняном и Александром Лукашенко в Армении.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Известно, что международное мероприятие состоится как в узком, так и расширенном составах. Дополнительно в столице Армении запланировано подписание совместных документов по результатам встреч. Ранее пресс-служба администрации в Кремле отметили, что делегаты должны обсудить основные направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные глобальные и региональные проблемы. Уточняется, что в Армении также состоится встреча Владимира Путина с местным премьер-министром Николом Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что у главы государства "будет возможность переговорить" и с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В ОДКБ заявили о необходимости усилить военную составляющую в организации.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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