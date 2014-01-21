В ОДКБ заявили о необходимости усилить военную составляющую в организации

Станислав Зась рассказал о важности реагировать на проявления терроризма и критических ЧС.

В ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) заявили о существовании острой необходимости усиления военную составляющую альянса. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Станислав Зась, выступая на заседании министров по иностранным делам, обороны, секретарем Советов по безопасности стран-участниц.

В современных условиях военно-политической обстановки острой необходимостью является укрепление военной составляющей ОДКБ. Станислав Зась, генсек ОДКБ

Эксперт подчеркнул, что в предстоящий период с контингентами войск коллективных сил ОДКБ страны запланировали проведение нескольких тактических и тактико-специальных маневров. В эти проекты включены элементы миротворчества, а также противодействие международным террористам и чрезвычайным ситуациям.

Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении.

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